هيئة النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في مؤتمر مجلس أبحاث النقل (Transportation Research Board) في نسخته 102، الذي نظمته هيئة أبحاث النقل (TRB) في مدينة واشنطن، بالولايات المتحدة، خلال المدة من 8 إلى 12 يناير 2023، برئاسة نائب رئيس قطاع العمليات والتحول الرقمي المهندس فهد البداح. وعرضت الهيئة العامة للنقل- خلال مشاركتها في المؤتمر الذي يحضره الآلاف من المتخصصين في مجال النقل من جميع أنحاء العالم- رؤيتها الشاملة عن أبرز مشاريعها ومبادراتها؛ كمشروع الحافلات بين المدن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وتحسين حركة الحجاج من خلال قطار المشاعر، وكذلك تجربة نقل مشجعي كأس العالم 2022 في دولة قطر، من خلال خدمات النقل الترددي بالحافلات، بالإضافة إلى تبني أنماط التنقل الحديث، وأخيرا جانب التحول الرقمي والخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين.

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