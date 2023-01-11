المحتوى المحلي تطلق مبادرة البرامج التدريبية لتعزيز الكفاءات المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مبادرة البرامج التدريبية المشتركة، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية مشتركة من قبل أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي بما يسهم في تعزيز الكفاءات المحلية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن المبادرة بدأ تفعيلها من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة لموردي شركات المجلس، ويأتي في مقدمتها برنامج شركة سابك عبر مبادرتها الوطنية «نساند» «همم واعدة» وهو برنامج يهدف إلى تأهيل قيادات صناعية واعدة من خلال تزويدهم بأحدث المعارف في مجال القيادة، وإكسابهم المهارات القيادية من خلال وسائل وأساليب علمية تتوافق مع متطلبات وممارسات بيئات العمل النموذجية المعاصرة، وكذلك أسهمت مجموعة stc عبر برنامج «روافد» ممثلة بأكاديمية stc بتقديم برنامج «التميز الرقمي» الذي يسعى إلى رفع الوعي بالمعرفة الرقمية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي، حيث تأتي هذه الرحلة مع 5 وحدات رئيسية لتركز كل وحدة على تقنيات وخبرات معينة تقدم لموردي الشركات الأعضاء.

يذكر أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي هو مجلس تنسيقي تقوده هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة، أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة stc، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واتحاد الغرف السعودية.

وتهدف الهيئة من خلال المجلس إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من كبريات الشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة؛ إضافة إلى توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو عناصر المحتوى المحلي التي تعد ممكنا رئيسيا في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مجلس تنسيق المحتوى المحلي

- تقوده: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

عضوية:







وزارة الصناعة والثروة المعدنية



وزارة الطاقة



أرامكو السعودية



شركة سابك



شركة معادن



شركة stc



الخطوط السعودية



اتحاد الغرف السعودية







برنامج شركة سابك عبر مبادرتها «نساند» «همم واعدة»



مجموعة stc عبر برنامج «روافد» ممثلة بأكاديمية stc



برامج بدأ تفعيلها