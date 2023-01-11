التوجيه الملكي يضاعف استحقاق المستفيد من حساب المواطن إلى 720 ريالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن مساء أمس الأول، مخصص دعم يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الـ62، بعد التوجيه الملكي المتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لـ3 أشهر حتى دفعة مارس 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. ووفقا للتوجيه الكريم أصبح الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالا عوضا عن 417 ريالا، وهو ما يمثل ضعف المبلغ تقريبا. ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما أولياه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة، وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدا في الوقت نفسه أن التسجيل لا يزال قائما لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa. وذكر مدير عام البرنامج أن إجمالي إيداعات الدفعة الـ62 بلغ 3.6 مليارات ريال، وأن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 145 مليار ريال، موضحا أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد. دعم حساب المواطن يناير 2023 الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي





بالتوجيه الملكي 720 ريالا



دون التوجيه الملكي 417 ريالا



إجمالي دفعة يناير 3.6 مليارات



1848 ريالا متوسط دعم الأسرة الواحدة



%76 من المستفيدين حصلوا على الدعم



إجمالي المستفيدين 11.1 مليونا



2.1 مليون رب أسرة



8.5 ملايين تابع



487 ألف مستفيد مستقل



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