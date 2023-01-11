وزير الطاقة: الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة، مضيفا في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي، أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.

وأوضح وزير الطاقة خلال مؤتمر التعدين في الرياض، أن العالم في مرحلة التحول ليصبح أكثر استدامة بما في ذلك قطاعا التعدين والطاقة، مبينا أن الإنتاج المستدام للمعادن يتطلب طاقة نظيفة واستخدام مكافئ يتمتع بكفاءة عالية في الإنتاج.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان «نحن في بلد قائد في النفط والغاز وفي طريقنا لنقود قطاع الطاقة النظيفة»، مضيفا أن السعودية ستصبح قائدا إقليميا في الإنتاج النظيف وتعمل على الاقتصاد الدائري للكربون.

ولفت إلى أن المملكة لديها إلى جانب الهيدروجين الأخضر مصادر طاقة بديلة، وطاقة متجددة نظيفة، وبرامج سلمية لاستخدام الطاقة النووية، وأكثر المشاريع الطموحة في العالم لاستغلال طاقتي الرياح والشمس.

وذكر أن المملكة تركز على الطاقة النظيفة لإدارة الغازات الدفيئة، مشيرا إلى أن أي محطة كهربائية ستبدأ في العطاءات القادمة سوف تمكن من الاحتفاظ بالكربون والاستفادة منه، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة الخضراء.

وأشار إلى أن هذه المشاريع والبرامج الطموحة ستجعل المملكة قائدة ووجهة للطاقة النظيفة مع تقليص الانبعاثات الكربونية وتمكين الشركات من تلبية أهدافها في الاستدامة وتطوير سلسلة الإمداد، خاصة في قطاع التعدين والفلزات وتوسيع مجالات المواد المستدامة من خلال الاستفادة من المهارات في البتروكيماويات.

وذكر أن هذا المؤتمر يعد مرحلة أخرى للمملكة التي تعد بلدا رائدا وقائدا للنفط والغاز، وهي في طريقها لتصبح قائدا عالميا في قطاع الطاقة النظيفة بما فيها الهيدروجين الأخضر، وإكمال ما تنتجه من النفط والغاز.