«اشتروا بسرعة».. رسالة من «الغرف التجارية» للمقبلين على الزواج بشأن الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الاستثمار في الذهب هو من أنجح الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك والعقارات.

وفي مداخلة هاتفية بأحد البرامج على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أشار فرج إلى أن الاستثمار في صندوق الاستثمار فى الذهب موجود فى عدة دول، ومصر ليست أول دولة تقوم بعمل هذا الصندوق.

وأضاف مستشار وزير التموين أن الصندوق يستهدف تحفيز المستثمرين على شراء عدد من الجرامات بالأسهم وإدارة الصندوق تقوم باستثمار هذا الذهب وتشغيله لتحقيق عوائد مالية جيدة بغض النظر على الارتفاع في أسعار الذهب عالميًا.

وأشار إلى أن أحد البنوك السويسرية العالمية توقع تخطي سعر أوقية الذهب في 2023 حاجز 3 آلاف دولار، مضيفاً: "أتوقع أنه لن يتخطى 2500 دولار للأوقية."

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات نقلها موقع "أهل مصر"، إن جرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساسة، ويتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية، لافتا إلى أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.