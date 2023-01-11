شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر تعزز من تواصلها مع كبار مستثمرى التعدين العالميين والان مع تفاصيل الخبر
وشملت جولة الوزير تفقد مناطق و اقسام المعرض التى يعكس شعار المؤتمر "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا"، حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.
وأعرب الوزير عن تهنئته للوزراء والمسئولين بالمملكة على نجاح المؤتمر في نسخته الثانية، مؤكداً دعم مصر الكامل للتعاون التعدينى مع المملكة وتبادل الخبرات التي تعزز من فرص البلدين الشقيقين في التكامل والانتفاع بمواردهما التعدينية وزيادة القيمة المضافة .