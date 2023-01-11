بالأرقام .. إرتفاع أسعار «الدولار والذهب» في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً فى السعر مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 11 يناير، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ 29 جنيهاً في البنك الأهلي المصري.

كانت آخر زيادة قد شهدها الدولار أمس 27 جنيهاً مقابل الجنيه المصرى.

وارتفع سعر الدولار اليوم الإربعاء 11 يناير 2023 داخل البنوك الرسمية الخاصة والحكومية مسجلاً كالتالي:

الدولار في البنك الأهلي المصري عند 29.95 شراء و30 بيع.

الدولار في بنك مصر عند 30.1 شراء و30.05 بيع.

الدولار في أبو ظبي الاسلامي عند 30.360 شراء و30.40 بيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي عند 30.160 شراء و30.20 جنيه

الدولار في بنك الإسكندرية عند 29.8 جنيه شراء و29.9 بيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي عند 29.8 شراء و29.9 بيع.

الذهب يلحق بالدولار في الزيادة

سجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1825 جنيها للجرام في تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1564 جنيها.

عيار 21 سجل 1825 جنيها.

عيار 24 سجل 2086 جنيها.

الجنيه الذهب 14560 جنيها.

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا وعالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية والجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة، كما تأثر سوق الذهب بطرح شهادة ذات عائد 25% وشاهدنا تراجع سعر الذهب من 1820 إلي 1740 جنيها.

وقالت gold Bullion، إن البنوك المركزية اشترت ذهب بكميات قياسية فى الربع الثالث من 2022 وجاء أداء الذهب فى 2022 على النحو التالى عالميا حقق خسائر قدرت ب 0.3% على الرغم من الخسائر إلان أن الذهب عالميا استطاع فى أخر ثلاث شهور تداول ابتلاع خسائر 5 شهور كاملة من العام الماضى ومحلياً حقق مكاسب قدرت ب 108% خلال 2022