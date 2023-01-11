شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور أعمال التكريك ببحيرة البردويل وبدء العمل على تطوير البوغاز الغربى للبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة قناة السويس أحدث صور لأعمال التكريك الجارية ببحيرة البردويل من خلال شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن جهود تطوير البحيرة بمحافظة شمال سيناء، لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها.

وتأتي أعمال التكريك تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة الدور الحيوي للبحيرات المصرية.

وتبلغ مساحة بحيرة البردويل 165 ألف فدان، بطول محاذاة الساحل 92 كيلو متر، بأقصى عرض 22 كيلو متر بمتوسط أعماق 1.5متر، ويستهدف مشروع تطوير البحيرة تكريك قناة رئيسية بعمق 4 أمتار وعرض 100 متر، بإجمالي طول 72 كيلو متر تمتد من منطقة الزرانيق حتى منطقة ٦ أكتوبر غرب بئر العبد، علاوة على تكريك بعض القنوات الشعاعية داخل البحيرة بأعماق تصل إلى 3 أمتار وعرض 50 مترًا، تهدف إلى زيادة المساحة المستغلة في عمليات الصيد لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك وتحسين جودتها.

وفقا للتقارير بلغت نسبة إنجاز أعمال التكريك بالمشروع 37%، ومن المستهدف الوصول إلى إجمالي ناتج تكريك قدره 36 مليون متر مكعب بنهاية العام الجاري.

كما بدأت هيئة قناة السويس بالعمل على تطوير وتكريك بوغاز رقم (1) بهدف تقليل ملوحة الجانب الغربي من البحيرة، بما يسمح بالتنوع البيولوجي للأحياء المائية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة سيناء البردويل لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من ٤ آلاف طن إلى ١١ ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.























