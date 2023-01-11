شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ الخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تضمنت عدة برامج تدريبية أسهمت بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الموظف بما يخدم تطور العمل في الوزارة، في إطار خطة مصر 2030.
ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في رفع الوعي لدى الشباب والتصدي للافكار الهدامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين.. مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي للدعم الذي قدمه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بتخفيض 50% من قيمة عضوية نادي النادي بالعاصمة والدفع على أقساط.