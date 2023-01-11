وزير الشباب والرياضة ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الجهاز لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت بالفعل تدريجيا، ضمن خطة الدولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، كما تناول الاجتماع آليات تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قبل الانتقال بشكل كامل للعاصمة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ الخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تضمنت عدة برامج تدريبية أسهمت بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الموظف بما يخدم تطور العمل في الوزارة، في إطار خطة مصر 2030.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في رفع الوعي لدى الشباب والتصدي للافكار الهدامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين.. مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي للدعم الذي قدمه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بتخفيض 50% من قيمة عضوية نادي النادي بالعاصمة والدفع على أقساط.