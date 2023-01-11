شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.35%.. ورأس المال يربح 36 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين، وربح رأس المال السوقي 36 مليار جنيه خلال ساعتين ليصل إلى مستوى 1.042 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.35% ليصل إلى مستوى 16135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.04% ليصل إلى مستوى 2809 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.27% ليصل إلى مستوى 19593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.11% ليصل إلى مستوى 6614 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 2891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.41% ليصل إلى مستوى 4357 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 3566 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 319 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 261 ألف سهم، 650 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 110 ألف سهم، 500 سهم، 1000 سهم، 92 ألف سهم، 12950 سهم، 534.6 ألف سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 8464 سهم، 2700 سهم، 117 ألف سهم، 794 سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2022 وفي ضوء الإخلال بالتزام الشركة بما ورد بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن إعداد القوائم المالية وفي ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.