شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29 للشراء و29.05 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 28.75 جنيه للشراء 28.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 27.59 للشراء و27.67 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى27.59 جنيها للشراء.

27.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29 جنيها للشراء.

29.05 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"28.75 جنيها للشراء.

28.85 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر29 جنيها للشراء.

29.05 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية27.60 جنيها للشراء.

27.70 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى29.39 جنيها للشراء.

29.40 جنيها للبيع.