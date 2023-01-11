شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لوحدات "سكن كل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 2040 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بنسبة تنفيذ 72% ونسبة تنفيذ أعمال المرافق 70% والموقع يضم مختلف الخدمات

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" محور الإسكان فوق المتوسط، بمنطقة الفاصل السكني الصناعي، بالمدينة، ورافقه في الجولة التفقدية، المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة.

ووجه مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإسراع بمعدلات التنفيذ، للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بأعلى جودة، فى الوقت المحدد، وتسليمها لمستحقيها، موضحاً أن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من أهم وأكبر المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن موقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمنطقة الفاصل السكني الصناعي، وهو موقع متميز يطل على الطريق الدائري الأوسطى، والطريق الشمالي أمام عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة، وبجوار العديد من المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، وتبلغ مساحته الإجمالية 70 فدانا، ويضم 85 عمارة، بها 2040 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة، وبلغت نسبة تنفيذ العمارات72 %، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق 70%، كما يضم الموقع مختلف الخدمات.