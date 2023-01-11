شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بعد الكشف عن زيادة المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة بعد بيانات بالقطاع كشفت عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا أو 0.8 % إلى 74.53 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا أو 0.8% إلى 79.48 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وذكرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير.

وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.

وقال الدكتور أحمد سلطان الباحث المتخصص فى شئون الطاقة والنفط، إن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت على العالم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وبحث سبل جديدة للحصول على الطاقة.

وأضاف الباحث المتخصص في شئون الطاقة والنفط، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت حالة من الخلل في منظومة الطاقة العالمى، جعلت الجميع مطالب بأن يبحث عن سبل تنويع مصادر الطاقة لديه.

وأوضح الباحث المتخصص في شئون الطاقة والنفط، أن الأحداث التي شهدها العالم أثبتت ضرورة تنويع مصادر الطاقة، خاصة أن أوروبا تعتمد بنسبة 40% من الطاقة على روسيا، مشيرا إلى أنه خلال العقوبات الأمريكية على روسيا صناع الطاقة فى أمريكا ضغطوا على الإدارة الأمريكية لإبعاد اليورانيوم الروسى عن العقوبات.

وقال الباحث المتخصص في شئون الطاقة والنفط، إن العالم يحتاج لـ100 محطة نووية، حال استمرت أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن تحييد شامل لروسيا من منظومة الطاقة العالمية أمر صعب خاصة أن روسيا في صناعة الطاقة النووية لها القوى العظمى.