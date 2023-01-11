شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحرك أسعار الذهب فى مصر والبورصة العالمية خلال الأيام القادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وقالت gold Bullion، إن البنوك المركزية اشترت ذهب بكميات قياسية فى الربع الثالث من 2022 و جاء أداء الذهب فى 2022 على النحو التالى عالميا حقق خسائر قدرت ب 0.3% على الرغم من الخسائر إلان أن الذهب عالميا استطاع فى أخر ثلاث شهور تداول ابتلاع خسائر 5 شهور كاملة من العام الماضى و محلياً حقق مكاسب قدرت ب 108% خلال 2022
وأشارت جولد بيليون إلي أنه من المتوقع أن يستمر الفيدرالى الأمريكى فى السياسة التشددية برفع الفائدة وهو العائق الوحيد أمام الذهب فى تحقيق مكاسب والاستفادة من الأوضاع الراهنة ولكن إلى متى سيستمر فى رفع الفائدة! ومتى سيصل إلى مستهدفة من التضخم إذا سيكون أداء الذهب مرهون بعض الشئ من حيث تحرك الفيدرالى الأمريكى الفترة القادمة. كنا قد نشهد ضعف في أداء الذهب وقد نجد أسعارا منخفضة لو لم تكن هناك تطورات جيوسياسية.
وتابع تقرير جولد بليوت، أنه قد تؤثر طرح شهادات ذات العائد 25% على أسعار الذهب حيث قد يلجأ الكثيرون لبيع المعدن الأصفر من أجل تحقيق عائد معروف دون مخاطره عن طريق الشهادات و ننصح دائما بالتنويع بين الذهب والشهادات، موضحا أنه من يتابع يوميا أسعار الذهب هو من يتداول لتحقيق فرق سعر مستغلاً بذلك تحركات الأسعار إنما من يدخر أو يتحوط من انخفاض قيمة الجنيه أو حتى تحوطا من الأوضاع الراهنه بشكل فليس عليه مراقبة التحركات اليومية للذهب.