شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-1-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعربية للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى في عام 2023، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 710.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.76%، والعرب على 7.85%، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 30.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 169.4 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 15462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2700 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 18791 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 6352 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2 بسعر إغلاق 7.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 24.02%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 18.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 36.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 17.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.24%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 6.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.12%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.109 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 17.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%.