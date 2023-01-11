شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يستعرض فى الهند فرص الاستثمار بمجال تصنيع الهواتف المحمولة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع الدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (NIELIT) فى العاصمة الهندية نيودلهى؛ تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك فى مجال تنمية المهارات الرقمية فى إطار المبادرات والبرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتدريبهم على أحدث التقنيات العالمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات فى تنمية القدرات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصميم الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى، وذلك من خلال تنفيذ برامج للتدريب بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ومدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر، وكذلك تدريب الطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات يتبع وزارة السكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية؛ ومتخصص فى تقديم التعليم والتدريب الرسمى وغير الرسمى؛ حيث يوفر عدداً من البرامج التدريبية بمجالات التكنولوجيا فضلاً عن منح الدبلوم ودرجة الماجستير فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وسلسلة الكتل، والتصميم الإلكترونى كما أن لديه برامج للتعليم الافتراضى.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع فيكاس جاين العضو المنتدب لشركة "ميكروماكس" MicroMax المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة، وروهان أجاروال المدير العام لشركة "بلاى" PLAY المتخصصة فى تصنيع ملحقات واكسسوارات الهواتف المحمولة، وأجهزة الشحن؛ حيث تم مناقشة خطط الشركتين للتوسع فى أسواق مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبحث سبل زيادة الاستثمارات فى مجال التصنيع الإلكترونى، وجعل مصر مركزا إقليميا للشركتين فى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر "تصنع الإلكترونيات"، وتسليط الضوء على الحوافز المقدمة من الحكومة المصرية للتصنيع المحلى للهواتف المحمولة والإلكترونيات.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع البروفيسور سلطان حيدر مؤسس ورئيس مركز الأبحاث الابتكارى التابع لشركة "سيمنز هيلثنيرز" للتكنولوجيا الطبية ITT؛ حيث تم بحث التعاون المشترك فى مجالات دعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية، واستخدام التقنيات الحديثة فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة.

وخلال زيارته لمركز الأبحاث الابتكارى التابع لشركة "سيمنز هيلثنيرز" للتكنولوجيا الطبية ITT ، قام الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل المعمل المقام بالمركز اطلع خلالها على أحدث التقنيات المستدامة والحلول المبتكرة التى يوفرها المعمل، كما قام بجولة افتراضية للاطلاع على أنشطة المعمل المقام فى إرلنغن بألمانيا.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجيات وخطط مصر لدعم الابتكار الرقمى وتنمية قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لصقل المهارات الرقمية للشباب واكتشاف المبتكرين ودعم الابداع الرقمى وريادة الأعمال، وإقامة محافل للتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين؛ لافتا إلى أن قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال يحظى على ريادة إقليمية فى ضوء النمو المستمر الذى يشهده القطاع.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز؛ حيث أطلق المركز برنامج لبناء القدرات ITT Egypt بمركز إبداع مصر الرقمية فى قصر السلطان حسين كامل فى العام الماضى.

وبحث الجانبان سبل تبادل الخبرات فى مجالات استراتيجيات وخطط لدعم الابتكار وإنشاء الحاضنات لتشجيع ريادة الأعمال فى المجالات التكنولوجية، ومناقشة إمكانية تواجد مركز الأبحاث الابتكارى فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، وكذلك إمكانية تنظيم الحدث العالمى السنوى لمركز أبحاث ITT فى مصر.

يذكر أن شركة "سيمنز هيلثنيرز" هى شركة رائدة فى مجال التكنولوجيا الطبية، وتعمل على ابتكار مجموعة من المنتجات والخدمات التى تشمل التصوير التشخيصى الطبى والعلاجى، والتشخيص المختبرى، والطب الجزيئى، بينما يعد مركز الأبحاث الابتكارى التابع للشركة بمثابة الوعاء الابتكارى للشركة الذى يشارك بشكل فعال مع الوزارات ومؤسسات الرعاية الصحية لتمكينها من تطوير البنى التحتية للابتكار المحلى المستدام. وقد أسست شركة "سيمنز هيلثنيرز" مكتب لها فى مصر منذ عام 2016.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم بزيارة للهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.