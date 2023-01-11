شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول 8098 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 22693 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة - خيوط) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر ديسمبر الماضى 983 مليون و476 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و597 مليون و87 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر ديسمبر الماضى 1459 شهادة صادر بعدد حاويات 14610، بقيمة إجمالية 4 مليار و221 مليون و 759 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 8 مليون و 69 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر ديسمبر 2022 حوالى 3 مليار و580 مليون و564 ألف جنيه.