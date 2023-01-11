شكرا لقرائتكم خبر 100 مستثمر يحضرون منتدى الاستثمار في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة عسير «منتدى الاستثمار» بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية المهندس هاشم الفواز، ومشاركة أكثر من 100 مستثمر، وذلك على مسرح الأمانة بأبها.

وأشاد الفواز خلال كلمته في المنتدى، بالحراك الذي تشهده منطقة عسير في مجال الاستثمار، مشيرا إلى تطلع الوزارة في إضافة الكثير من الفرص وتنوعها خاصة لما تحظى به عسير من مناخ جاذب تشهده المنطقة، واهتمام كبير من أمير المنطقة رئيس هيئة التطوير.

بدوره أكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي تذليل المعوقات والعقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بالمنطقة، لافتا إلى أن الرؤية والوضع الحالي يؤكد أن المستثمر هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد، وأن الشفافية بين المستثمر والمسؤول هي المحرك لنجاح الاستثمار، حاثا المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بالاستثمار في الخدمات البلدية سواء في قطاع النظافة أو قطاع الحدائق أو القطاعات الأخرى.

من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن الحويزي بجهود أمير منطقة عسير من خلال تشكيل لجنة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن غرفة أبها تسعى إلى عمل دراسات وتنظيم ورش عمل للمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجههم لجميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة عسير.

من جهة أخرى استعرض مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بأمانة عسير هباش الهباش لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة وأثرها على القطاع الخاص والتنمية بالمنطقة، ومسارات تطوير الاستثمار والتوجهات الاستثمارية للأمانة والبلديات، مؤكدا أن هناك 2500 فرصة استثمارية بالمنطقة، منها 1055 فرصة استثمارية في القطاع التجاري والترفيهي، و520 في قطاع الحدائق والساحات، و220 في الورش، إلى جانب 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي، و16 في قطاع النقليات، و65 في قطاع المصانع، إضافة إلى 200 فرصة استثمارية في لوحات الإعلانات، و15 فرصة على السواحل، و35 للقطاع المالي والبنوك.