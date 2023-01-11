شكرا لقرائتكم خبر تفاهم مع مجموعة فنلندية لإنشاء بيت البرمجيات في «سدايا» وتوطين المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أمس مذكرة تفاهم مع «مجموعة أويفان» الفنلندية؛ وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، حيث تضمنت إنشاء بيت البرمجيات في الهيئة وتوطين المعرفة.

وأوضحت سدايا في بيان لها أن المذكرة تهدف إلى تطوير وتصميم وتحسين البرمجيات والتطبيقات الآمنة الحديثة والمرنة والمفتوحة المصدر وتطويرها وتوطين المعرفة ذات الصلة، فضلا عن إنشاء بيت البرمجيات في سدايا.

ووقع المذكرة من جانب «سدايا» مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح، ومن جانب الشركة نائب الرئيس لإدارة الحلول تيمو هايرفونين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار مخرجات زيارة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي إلى جمهورية فنلندا التي كانت برئاسته وبمشاركة 13 جهة حكومية و37 شركة سعودية، وضمن جهود «سدايا» لتعزيز شراكاتها مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بما يدعم قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.