شكرا لقرائتكم خبر تفاهم مع مجموعة فنلندية لإنشاء بيت البرمجيات في «سدايا» وتوطين المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت سدايا في بيان لها أن المذكرة تهدف إلى تطوير وتصميم وتحسين البرمجيات والتطبيقات الآمنة الحديثة والمرنة والمفتوحة المصدر وتطويرها وتوطين المعرفة ذات الصلة، فضلا عن إنشاء بيت البرمجيات في سدايا.ووقع المذكرة من جانب «سدايا» مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح، ومن جانب الشركة نائب الرئيس لإدارة الحلول تيمو هايرفونين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار مخرجات زيارة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي إلى جمهورية فنلندا التي كانت برئاسته وبمشاركة 13 جهة حكومية و37 شركة سعودية، وضمن جهود «سدايا» لتعزيز شراكاتها مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بما يدعم قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم مع مجموعة فنلندية لإنشاء بيت البرمجيات في «سدايا» وتوطين المعرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.