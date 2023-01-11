بنهاية يونيو.. الحكومة تستهدف بيع أصول بـ 2 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "مصراوي" أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، وذلك ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر الثلاثاء.

وأفاد الموقع بأن مصر تعتزم طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي - وهو صندوق أسسته لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.

وخلال العام الماضي، وقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي، فيما تترقب صفقات أخرى تتضمن جهاز قطر للاستثمار.

وبحسب تقرير الصندوق، فإن عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات، والمقرر أن يجمع 2.5 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل.

كما توقع التقرير أن تبيع مصر أصول (تتضمن صفقات دول الخليج) بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة (نهاية يونيو 2024 نهاية يونيو 2028).