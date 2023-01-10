بعد الأهلي ومصر.. البنك التجاري الدولي يطرح شهادة إدخار بعائد 22.5%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك التجارى الدولى CIB، عن طرح شهادة ادخارية جديدة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري أجل سنة ونصف “18 شهرا”، بسعر عائد ٢٠% يصرف شهريا، و ٢٢.٥% يصرف عند الاستحقاق.

وأتاح البنك شراء الشهادة الجديدة بجميع فروعه وقنواته الإلكترونية “الإنترنت والموبايل البنكى” بدءا من الغد الأربعاء 10 يناير 2023.

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار من بنك cib مصر 100 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

وجاء قرار بنك CIB بطرح شهادة مرتفعة العائد في أول تحرك على مستوى كافة البنوك الخاصة بعد طرح شهادة أجل سنة واحدة بفائدة تصل 25% في بنكي الأهلي ومصر بداية من الأربعاء الماضي.