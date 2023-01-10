البيضة ب80 قرشا.. الزراعة تطرح بيض سمان بـ20 جنيها للكرتونة.. تعرف على فوائده

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيض سمان بمنفذ واحد في شارع وزارة الزراعة بالدقي بسعر 20 جنيها للكرتونة و80 قرشًا للبيضة.

من جانبه، قال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منافذ الوزارة تطرح بيض سمان بطريقة الحجز؛ حيث يطلبه المواطن من المنفذ ويسدد ثمنه ويحصل عليه في اليوم التالي.

وأضاف صالح، في تصريحات لموقع "مصراوي"، الثلاثاء، أن بيض السمان لن يكون بديلًا لبيض الدواجن؛ الذي يطرح منه يوميًّا مئات الأطباق بهامش ربح بسيط؛ حيث يباع الطبق اليوم بـ81 جنيهًا.

فوائد بيض السمان:

بيض السمان هو نوع خاص من البيض مصدره طائر السمان، ويتميز هذا النوع من البيض بحجمه الصغير وقشوره ذات اللون السكري والتي يشوبها بقع من اللون البني.

لبيض السمان مجموعة من الفوائد الغذائية المحتملة، إليك قائمة بأهمها:

1. تخفيف أعراض الحساسية

وجدت بعض الدراسات أن من فوائد بيض السمان المحتملة قدرته على تخفيف بعض الأعراض المزعجة التي قد ترافق أنواعًا مختلفة من الحساسية، مثل: الحساسية الموسمية، أو حتى الحساسية الغذائية.

وذلك لأن بيض السمان يحتوي على نسبة عالية من بروتين المُخاطانِيُّ والذي يعمل كمضاد طبيعي للحساسية في الجسم.

2. علاج طبيعي للسالمونيلا

يحتوي بيض السمان على أجسام مضادة طبيعية قد تساعد على مهاجمة السالمونيلا، لذا فإن العلماء حاليًا يحاولون تصنيع دواء جديد لمقاومة السالمونيلا باستخدام بيض السمان.

3. تنظيف الجسم من السموم

من فوائد بيض السمان أنه قد يساعد على تنقية مجرى الدم من السموم بشكل تدريجي، وهذا بدوره يؤدي للتقليل من فرص إصابة خلايا الكبد بالتلف، حيث تنخفض كمية السموم التي قد يحتاج الكبد أن يُخلص الجسم منها، وبالتالي فإن فرص إصابة الكبد بالأمراض المختلفة تقل، وصحة الجسم عمومًا تتحسن.

4. الوقاية من فقر الدم

يعد بيض السمان أحد أنواع الأغذية الطبيعية الغنية بالحديد، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على الحماية من فقر الدم قبل حدوثه أو تسريع عملية التعافي من فقر الدم بعد الإصابة به.

كما أن غنى بيض السمان بالبوتاسيوم يجعله أحد أنواع الأغذية التي تساعد على تحسين قدرة خلايا الدم الحمراء على القيام بوظائفها الطبيعية في الجسم.

6. فوائد أخرى

من فوائد بيض السمان المحتملة الأخرى ما يأتي:

حماية الكلى من الأمراض المختلفة.

مكافحة بعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض الجهاز العصبي، والسرطان.

تحسين عمليات الأيض في الجسم وتسريع وتيرتها.

خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، والوقاية من الأمراض القلبية.

حماية العيون من الأمراض المختلفة، مثل: إعتام عدسة العين، والزرق.

تفتيت حصى الكلى وحصى المرارة.

تقوية العظام والأظافر والأسنان.

تخفيف الاكتئاب.

تدعيم مناعة الجسم.