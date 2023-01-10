ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه.. والأخضر يواصل تسجيل مستويات تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بعض البنوك، بقيمة ٥ قروش، ليواصل تسجيل مستويات تاريخية.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء والبيع، بواقع: 27.69 جنيه، و27.70 جنيه على الترتيب.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري 27.45 جنيه للشراء، و27.50 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 27.45 جنيه للشراء، و27.50 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 27.60 جنيها للشراء، و27.70 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 27.55 جنيه للشراء، و27.60 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 27.50 جنيه للشراء، و27.60 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول:27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.69 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و27.70 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
بنك البركة: 27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 27.55 جنيها للشراء، و27.65 جنيه للبيع.