شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بشركة WE: حصلنا على قرض بمليار دولار من خارج الجهاز المصرفى خلال 4سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، لن يؤثر على قدرة الشركة على سداد التزاماتها بالدولار، كما لن يؤثر على السيولة النقدية المتاحة بالشركة، وكذلك على قوائم الدخل، خاصة بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف، إلا أنه قد سيؤثر فقط على حجم الدين للشركة، وذلك لأن جزء كبير من خدمة الدين مقومة بالدولار، ولكنه لا يعني بزيادة أعباء الدين على الشركة؛ لأنها ستقوم بسداد هذا الدين بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تناسب شعارها الجديد "غير أي حد"، تركز على تقديم خدمات تناسب هذا المفهوم، وكذلك تغيير العملاء من خلال أدوات جديدة، إضافة إلى تغيير العاملين بالشركة عبر تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم بما ينعكس على الخدمات المقدمة لعملائنا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم تطوير العاملين بإدارات خدمة العملاء والمبيعات، وسيتم بالتبعية تطوير باقي الإدارات.