شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المصرية للاتصالات يطلق حملة تغيير العلامة التجارية للشركة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "حامد"، أن الشريحة الثانية فى هرم استراتيجية الشركة، هى إتاحة الخدمات على أعلى مستوى لعملائها، والشريحتين الثالثة والرابعة هما مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتي تعتمد على مراكز بيانات متطورة من الجيل الثالث، وجاهزة للتشغيل بالجيل الرابع، معتمدة من كبرى المراكز والمعاهد العالمية؛ مما ساعدنا على تحقيق نقلة في مستوى الخدمات المجمعة المقدمة لعملائنا والسوق المصري، من خلال استضافة خدمات المحتوى، وخدمات ألعاب إلكترونية، وخدمات إنترنت للوصول لمراكز التصفح والمواقع المختلفة، مثل watch it، وجوجل، ويوتيوب.
وكشف عادل حامد، عن تفاوض الشركة المصرية للاتصالات مع كبرى شركات تقديم خدمات الترفيه والتجارة الإلكترونية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية مع شركة أمازون لاستضافتها داخل مراكز بيانات المصرية للاتصالات، وهناك مناقشات لاستضافة شركات أخرى كبرى داخل مراكز بيانات الشركة.
واستكمل أن المرتبة الخامسة لهرم استراتيجية الشركة، وهي التطبيقات، والتى تعد جوهرة التاج التي تسعى الشركة إليها، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تبذل جهد ضخم في تقديم الخدمات للمواطنين، مضيفًا أصبح لدينا العديد من التطبيقات التي نقدمها لعملائنا مثل تطبيقات الموانئ.