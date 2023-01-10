شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بشركة WE يكشف أسباب اختيار شعار "غير أي حد".. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أطلقت علامة تجارية جديدة في عام 2017 بشعار "احنا منك" لتناسب إطلاق أول مشغل محمول المحلي الوطني في السوق المصري، ونجحت الشركة في جذب مليون عميل خلال 27 يومًا فقط، وبعدها بعامين ونصف تم تغيير شعار الشركة "قبل أي حد" ليناسب دخول الشركة لمرحلة جديدة من الخدمات، ونعد عملائنا بتقديم خدمات جديدة لأول مرة في السوق، مثل خدمات الفاتورة الموحدة، والباقات الذكية في الموبايل، التي تخصص لكل عميل احتياجاته، وباقات مناسبة للشباب للألعاب الإلكترونية.

أضاف "أبو طالب"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، أن الشركة واصلت تغيير العلامة التجارية بشعار جديد WE MIX؛ ليناسب تقديم الشركة خدمات تجمع بين خدمات المحمول والإنترنت الثابت، متابعًا :"واليوم نعلن عن تغيير الشعار إلى "غير أي حد"، وذلك بعد نجاح الشركة في جذب 12 مليون عميل محمول خلال 5 سنوات فقط، في ظل تحديات صعبة مثل سوق متشبع، وأننا المشغل الرابع في السوق.

أوضح محمد أبو طالب، أسباب تغيير شعار شركة WE إلى "غير أي حد"، ليناسب إمكانيات الشركة وما تنفرد به من خدمات عن الشركات المنافسة، مضيفًا أن الشركة ستعمل على تحقيق الشعار خلال الفترة المقبلة في تقديم خدمات متنوعة لعملائها ستنفرد بها وليس لا مثيل في السوق.