شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات يعلن حصول الشركة على ترددات جديدة للمحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عادل حامد الرئيس التنفيدي للشركة المصرية للاتصالات، عن حصول شركة we علي ترددات إضافية للمحمول، وذلك بعد عامين من حصول الشركة علي ترددات فى الحيز الترددي في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس محمد ابو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية، المهندس محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية.

جاء حصول الشركة علي ترددات جديدة بعد وصول عدد عملاء المحمول إلى 12 مليون عميل، بعد 5 سنوات من حصول الشركة علي رخصة محمول.

وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى ديسمبر 2020 لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم. وبلغت قيمة الترددات آنذاك 1.170 مليار دولار.

كذلك خصص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ترددات جديدة لشركة اورنج مصر بعرض 30 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار امريكى وذلك لاستخدامها فى تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر العربية، وقد قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة اورنج مصر بالتوقيع على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.