شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.41 دولار لبرنت و74.46 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء79.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.46دولار.

وأعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الثلاثاء، أن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية أصبحت غير قادرة على الإبحار، بعد جنوحها على ما يبدو في المياه الواقعة بغرب البلاد.

وقال خفر السواحل - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن هناك معلومات بشأن تسرب كمية صغيرة من النفط من السفينة "إنازوما - أو Inazuma".. معتقدين أنها ربما تكون قد اصطدمت بصخور في قاع البحر، بينما تستعد قوات الدفاع الذاتى الجوية لسحب السفينة.

وأبلغ طاقم السفينة Inazuma حرس السواحل بالحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، بعد توقفه في بحر سيتو الداخلي بعد سماع صوت ارتطام بحسب البيان.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء سيبدأ في منتصف مارس المقبل، بطاقات تصاعدية تدريجية.

وكان العراق أعلن في سبتمبر الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفاة النفطية الجديدة، التي من شانها مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.

وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم.

وبحسب سكاى نيوز عربية فان العراق يعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، إذ يصدر يوميا نحو 3.3 مليون برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.

لكن العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية، بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية.

وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصاف في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لترا، فيما يستورد النصف الآخر، بحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".