شكرا لقرائتكم خبر عن "سامسونج مصر" تستعرض تقنيات ووظائف "SmartThings" في متاجرها تزامناً مع احتفالات العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة "سامسونج مصر" أنشطة مبتكرة في متاجرها المختلفة، لعرض استخدامات ووظائف تقنيات تطبيق "SmartThings"، تحت شعار "سنة جديدة .. بداية ذكية"، وذلك احتفالاً بالعام الجديد، لتعريف عملائها بحلول سامسونج الذكية التي توفرها الوظائف المدمجة لجميع أجهزتها، لتشجيع عملائها على التسوق بذكاء خلال العام الجديد.

ويستهدف تطبيق SmartThings من سامسونج توفير الاتصال الدائم للعملاء بكل أجهزة سامسونج، سواء في المنزل أو المكتب، بما يساهم في تبسيط الحياة اليومية لجميع المستهلكين، وبما يتوافق مع التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال إنترنت الأشياء.

وتتضمن حلول سامسونج التي يتيحها تطبيق SmartThings إمكانيات اتصال استثنائي عبر جميع الأجهزة الإلكترونية، بما يمثل طفرة كبيرة في استخدام أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية بسهولة وسلاسة غير مسبوقة، حيث يمكن للعملاء توصيل جميع أجهزتهم عبر منصة واحدة، والتحكم فيها في أي وقت ومن كل مكان.

ومن الجدير بالذكر أن منصة SmartThings تسمح للمستخدم بالتحكم في منزله بسهولة عبر التطبيق، ويمكن أن تتيح المنصة بث الفيديو عبر كاميرا متصلة، ليتمكن المستخدمون من مراقبة منازلهم، كما ترسل المنصة إشعارات إلى المستخدم على هاتفه الذكي، عند استشعار حدوث حالات طارئة، مثل دخان أو نار أو تسريب في المياه داخل المنزل.