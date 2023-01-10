شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 10-1-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10-1-2023، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 86.75 جنيه للشراء، و89.93 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 85.85 جنيه للشراء، و90.59 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 89.92 جنيه للشراء، و90.23 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى89.92 جنيه للشراء.

90.23 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى86.75 جنيه للشراء.

89.93 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر86.73 جنيه للشراء.

89.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية85.85 جنيه للشراء.

90.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib86.93 جنيه للشراء.

90.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي87.90 جنيه للشراء.

90.58 جنيه للبيع.