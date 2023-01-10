سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 27.45 للشراء و27.50 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.45 جنيه للشراء 27.55 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 27.53 للشراء و27.61 جنيها للبيع.

محمد يوسف

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