شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تتجاوز 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 15840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2748 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 19213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 6482 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4293 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3566 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.7 مليون وثيقة بدلًا من 2.69 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 300 ألف سهم، 230 ألف سهم، 245 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2.1 مليون سهم، 2675 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك المصري الخليجي، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 5121 سهم، 154 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 2880 سهم، 268.1 ألف سهم، 207 ألف سهم، 500 سهم، 87 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدولية للمحاصيل الزراعية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 14561 سهم، 2300 سهم، 95 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، شراء المساهم شركة إيه أم أن للاستثمار الصناعي عدد 160.2 ألف سهم بسعر 28.99 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.937% إلى 10.604%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.