شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل تحصل على حقوق التنقيب فى البحر المتوسط بمنطقتى "مصرى والقاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إكسون موبيل عن حصولها على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية وهما منطقة مصري ومنطقة القاهرة، واللتين تقعان في مناطق بحرية مصرية في الإطار الخارجي لدلتا النيل ويغطيان مساحة تبلغ أكثر من 11،000 كيلومتر مربع، وتخضع حقوق التنقيب لموافقة الحكومة على اتفاقيات الامتياز، الواقع تحتها المنطقتين، وتوقيعها في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تقوم شركة إكسون موبيل إيجيبت "أبستريم" ليمتد، والتي تمتلك حصة تبلغ نسبتها 100٪، بتشغيل كلتا المنطقين، على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف في عام 2023، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز.

وفي هذا السياق، صرح جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف، قائلاً: "تأتي إضافة المساحات الجديدة لتعزز محفظة استكشاف إكسون موبيل في مصر وشرق البحر المتوسط، ونتطلع إلى تسخير خبرة إكسون موبيل المثبتة وما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة في التعاون مع الحكومة المصرية لاستكشاف هذه المنطقة الحدودية."

ومن جانبه، أضاف المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، قائلاً: "تتطلع إكسون موبيل إلى الاستمرار في لعب دور رئيسي في تنمية الموارد المصرية، استكمالًا لمسيرة استثماراتنا الناجحة وشراكتنا الداعمة لتحقيق التنمية في مصر، ونحن إذ نثمن تعاوننا مع الحكومة المصرية وفي هذا الصدد نؤكد على دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإننا متحمسون لمثل تلك الفرص لاستكشاف مناطق جديدة."