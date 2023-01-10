شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت تطلق برنامجا تدريبيا لتوعية العاملين بالمطاعم بخطورة مضايقة السائحين والان مع تفاصيل الخبر
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن هذا البرنامج يهدف إلى توعية أعضائها للنهوض بالسياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى إنه سيتم عقد محاضرات عبر تطبيق ZOOM للعاملين بالمطاعم التى لا تتمكن من الحضور أو تدريب حضورى داخل محافظتى القاهرة والجيزة عن كيفية التعامل مع التحرش الجنسى فى مجال السياحة.
وأشار المصرى إلى سوء التعامل من قبل بعض العاملين بالقطاع السياحى يعد من أكبر المشاكل التى تواجه العالم وخاصة مجال السياحة فى مصر، وإن الغرفة ستجرى تدريبا ميدانيا لمكافحة التحرش الجنسى فى مجال السياحة مع التركيز على كيفية تعامل الموظفين والعاملين مع السياح بشكل يومى.
وناشد عادل المصرى، أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية التنسيق مع الغرفة فى هذا الشأن حتى يمكن إجراء التدريب والعمل على إنهاء هذه المظاهر السلبية من السياحة المصرية و إفادة الغرفة بأسم من سيمثل المنشآة حتى يتسنى للغرفة السير فى إجراءات تسجيل أسم المنشأة على أن يتم خلال الأيام المقبلة إخطار المنشآت والمطاعم بموعد الدورة التدريبية .