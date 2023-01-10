شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت تطلق برنامجا تدريبيا لتوعية العاملين بالمطاعم بخطورة مضايقة السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إطلاقها لبرنامج تدريبى عبر تطبيق زووم ZOOM لنشر الوعى السياحى وكيفية التعامل مع رواد المطاعم والمنشآت السياحية ولمواجهة السلوكيات الخاطئة من قبل بعض العاملين بالقطاع تجاه السائحين " التحرش والتعرض الجنسى" وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بالشراكة مع شركة LOreal Egypt.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن هذا البرنامج يهدف إلى توعية أعضائها للنهوض بالسياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى إنه سيتم عقد محاضرات عبر تطبيق ZOOM للعاملين بالمطاعم التى لا تتمكن من الحضور أو تدريب حضورى داخل محافظتى القاهرة والجيزة عن كيفية التعامل مع التحرش الجنسى فى مجال السياحة.

وأشار المصرى إلى سوء التعامل من قبل بعض العاملين بالقطاع السياحى يعد من أكبر المشاكل التى تواجه العالم وخاصة مجال السياحة فى مصر، وإن الغرفة ستجرى تدريبا ميدانيا لمكافحة التحرش الجنسى فى مجال السياحة مع التركيز على كيفية تعامل الموظفين والعاملين مع السياح بشكل يومى.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت، أن البرنامج الذى من المنتظر إطلاقه قريباً، تم تصميمه للمساعدة فى إيقاف هذه السلوكيات الخاطئة وللمساعدة فى حماية سلامة الأشخاص والمنشآت السياحية، مؤكداً على أن البرنامج مصمم لمساعدة الناس على فهم تأثير التحرش الجنسى على حياتهم للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة .

وناشد عادل المصرى، أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية التنسيق مع الغرفة فى هذا الشأن حتى يمكن إجراء التدريب والعمل على إنهاء هذه المظاهر السلبية من السياحة المصرية و إفادة الغرفة بأسم من سيمثل المنشآة حتى يتسنى للغرفة السير فى إجراءات تسجيل أسم المنشأة على أن يتم خلال الأيام المقبلة إخطار المنشآت والمطاعم بموعد الدورة التدريبية .