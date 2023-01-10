شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و691 مليون دولار صادرات ميناء الإسكندرية سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ التي شهدت خروج صادرات خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية منه نحو مليار و691 مليون دولار، مرتفعة من مليار و32 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 659 مليون دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، توزيع الصادرات المصرية من أبرز الموانئ خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات من ميناء السويس نحو 810 مليون و771 ألف دولار في سبتمبر الماضي، يليه المطارات بقيمة 475 مليون و534 ألف دولار، ثم ميناء دمياط بنحو 193 مليون و755 ألف دولار.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن ميناء الدخيلة سجل صادرات قيمتها نحو 160 مليون و654 ألف دولار، إلى جانب ميناء بورسعيد وسجل صادرات قيمتها نحو 142 مليون و764 ألف دولار، وميناء العريش وسجل صادرات قيمتها 55 مليون و507 ألف دولار، وميناء سفاجا وسجل صادرات قيمتها 45 مليون و291 ألف دولار.