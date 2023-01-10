الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 16085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19470 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 6621 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4331 نقطة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا