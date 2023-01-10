شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحى ومشروعات الخطة الاستراتيجية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، وموقف مشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات تطوير ورفع كفاءة محطة التنقية الغربية، وخطوط الانحدار الخاصة بها، بمحافظة الإسكندرية، وموقف مشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالإسكندرية، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات ذات أولوية عاجلة، وقد حققت أثراً ملحوظاً فى التعامل مع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، وجارٍ استكمال الإجراءات للانتهاء من مشروعات الأولوية الثانية، وعددها 6 مشروعات، إضافة إلى استعراض مقترحات تدعيم شبكات الصرف الصحى بحى المقطم.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها للتعامل مع مياه الأمطار بالإسكندرية، هى إحدى مراحل الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالإسكندرية، وسيتم استكمالها تباعاً للتعامل مع جميع المناطق الساخنة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الإسكندرية، حيث سبق تشكيل لجنة تنسيقية عليا لهذه المشروعات بقرار مجلس الوزراء، وبرئاسة محافظ الإسكندرية.