سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 10-1-2023 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 27.40 للشراء و27.45 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.45 جنيه للشراء 27.55 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 27.53 للشراء و27.61 جنيها للبيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية