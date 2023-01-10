شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أقطان العوينات قصيرة التيلة بـ 56 مليون جنيه على شركات الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، توزيع كميات الاقطان التي تم حلجها من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على شركات الغزل خاصة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وشبين الكوم، وذلك بقية تبلغ نحو 56 مليون جنيه قيمة تكلفة زراعة الأقطان شرق العوينات .

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الأقطان التي تم حلجها في محلج أبو تيج باسيوط تم نقلها بالفعل ،وتصل لنحو 17 ألف قنطار قطن ،حيث تبلغ قيمتها الفعلية نحو 80 مليون جنيه وفق الأسعار المتداولة في السوق ، لافتة أن شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان وافقت على قرار القابضة بتوزيع الأقطان على الشركات الشقيقة بسعر التكلفة ،لا سيما في ظل صعوبة استيراد اقطان قصيرة لتصنيع الغزول والخيوط السميكة .

وأوضحت المصادر، أن تيلة الأقطان الجديد الناتجة من تجربة شرق العوينات تصل لنحو 32 ملي قطن ناصع البياض وهو قطن مطلوب محليا وعالميا ، موضحة أن وجود بعض الشوائب في الأقطان نتيجة الجمع اليدوى لجزء كبير من المساحة ،بالإضافة للجمع بماكينات قديمة وترك القطن لفترة طويلة بدون جمع ؛مما عرضه للأتربة بجانب تخزين القطن وتركه قبل نقلة لمدة طويلة مما يستلزم اجراء عملية تنقية له فى شركات الغزل والنسيج .

وأشارت المصادر، إلى إنه جار التجهيز لزراعة مساحات من نفس النوعية من الأقطان شرق العوينات تتراوح من 6 آلاف إلى 10 آلاف فدان ؛نظرا لنجاح التجربة وتحقيق إنتاجية تصل لنحو 10 قنطار للفدان .