شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية للاستثمار فى قطاع التكنولوجيا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع عدد من كبرى الشركات من أعضاء اتحاد الصناعة الهندى CII المعنى بمجال خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك فى العاصمة الهندية نيودلهى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية التى يزخر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والمزايا التنافسية التى يحظى بها، وكذلك مناقشة سبل جذب الاستثمارات الهندية إلى القطاع، وبحث إقامة شراكات قوية بين الشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع مع نظيرتها من الشركات الهندية.

جدير بالذكر أن اتحاد الصناعة الهندى (CII) هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتضم حوالى 9 ألاف عضو من القطاعين الخاص والعام، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، وعضوية غير مباشرة تضم أكثر من 300 ألف شركة تابعة لعدد 286 هيئة من هيئات الصناعة القطاعية الوطنية والإقليمية.

وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى فى مصر، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات المحلية والدولية؛ مشيرا إلى مشروع مد كابلات الألياف الضوئية فى القرى بكافة أنحاء الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة؛ لافتا إلى المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها لبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مجالات التعاون المقترحة والتى تشمل التحول الرقمى، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعهيد؛ داعيا الشركات الهندية إلى الاستثمار فى مصر فى صناعة مراكز البيانات، ومراكز التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

كما شهد الاجتماع تسليط الضوء على مقومات صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، والاستراتيجيات وخطط العمل التى يتم تنفيذها لتنمية هذه الصناعة وتحفيز الاستثمارات وتوطين صناعة الالكترونيات فى ضوء ما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى، وحرص الدولة المصرية على توفير البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجى وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

من جانبه؛ أشار جاجيدش ميترا مدير الاستراتيجيات وتطوير الأسواق فى شركة "تك ماهندرا" إلى سبل تعزيز التعاون المصرى الهندى فى المجالات ذات الصلة؛ مشيدا بجهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى، واعداد الكفاءات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة؛ لافتا إلى التجربة الهندية فى مجال التحول الرقمى؛ موضحا إمكانية التعاون المشترك فى مجال البنية التحتية للاتصالات.

حضر الاجتماع مصطفى شيخون رئيس القسم التجارى والاقتصادى بسفارة مصر فى الهند، والمهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له اجتماعا مع رانجيت جوسامى رئيس الشراكات الدولية بشركة TCS الهندية المتخصصة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال والاستشارات؛ تناول الاجتماع استعراض أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر لتحقيق التحول الرقمى والجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد.

وتطرق اللقاء إلى تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026؛ والحوافز التى تقدمها مصر لجذب الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية، كما تم الإشارة إلى مبادرات وبرامج بناء القدرات الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

هذا وتعد شركة TCS ؛ شركة متعددة الجنسيات تابعة لمجموعة Tata وتعمل فى نحو149 موقعًا فى 46 دولة على مستوى العالم وهى ثانى أكبر شركة فى الهند من حيث القيمة السوقية.

ويزور الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقى خلالها مع مسؤولين حكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرى.