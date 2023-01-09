بعد إجازة عيد الميلاد.. الدولار يرتفع أمام الجنيه مع نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الميلاد.

وكان سعر الدولار قد قفز في البنوك يوميّ الأربعاء والخميس الماضيين، بعد طرح بنكيّ الأهلي ومصر شهادات ادخار ذات عائد مرتفع تتراوح بين 22.5 و25%.

وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري 27.40 جنيه للشراء، و27.45 جنيها للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 27.40 جنيه للشراء، و27.45 جنيها للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 27.55 جنيها للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 27.45 جنيه للشراء، و27.55 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول:27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.60 جنيه للشراء بزيادة 39 قرشا، 27.65 جنيه للبيع بزيادة 40 قرشا.

بنك البركة: 27.55 جنيه للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 27.55 جنيها للشراء، و27.65 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.