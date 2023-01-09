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شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: تنمية المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الملا أن تنمية منطقة المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة بالمنطقة وأنه فى ظل الجمهورية الجديدة وما يتوافر من دعم لهذا المشروع يعجل من الإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة فى جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة، مؤكداً أهمية العمل على زيادة كفاءة البنية الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية التى تزخر بها المنطقة، والتى يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً ضمن مصادر تحقيق القيمة المضافة فى الاقتصاد القومى المصرى.
وفى نهاية الورشة أكد الملا أهمية الانفتاح على الأفكار القابلة للتطبيق والتنفيذ والاتفاق على خريطة طريق لتنمية المثلث الذهبى وتوفير كافة مقومات الاستدامة والمرونة مع مراعاة أن تتضمن خطة التنمية عناية خاصة بتوفير الكوادر البشرية وبناء قدراتها الثقافية والتعليمية والمهارية بما يمكنها من أن تكون عناصراً فاعلة يمكن البناء عليها فى جذب الاستثمارات، كما لفت لأهمية مشاركة وزارة البيئة فى الحوار القائم حول تنمية منطقة المثلث الذهبى فى ظل الدور الهام للتوافق البيئى فى جذب الاستثمارات، موجهاً بالعمل على حوار بناء على نقاط القوة التى تتميز بها المنطقة للإسراع بوضع مخرجات تمكن من استدامة العمل والتنمية، مشيراً إلى أهمية التركيز على إقامة منطقة صناعية للتعدين تكون نموذجاً لإقامة مناطق صناعية أخرى وفقاً للخامات التعدينية المتاحة.
وضمت الورشة المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى والجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة المثلث الذهبى والجيولوجي خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية ونائبه الجيولوجي ياسر رمضان والمهندس محمد عبدالكريم القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء شركات فوسفات مصر المهندس محمد عبدالعظيم والمصرية للثروات التعدينية المهندس هانى مصطفى والوادى الجديد للطفلة الزيتية الدكتور أيمن الساعى وشلاتين المهندس شريف الشهاوى ،وعدد من مسئولى هيئة التنمية الصناعية والهيئة الاقتصادية.
اجتماع وزير البترول طارق الملا
متابعة شرح تنمية المثلث الذهبى