تعرف على تفاصيل فعاليات مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" خلال الفترة 13 إلى 15 فبراير

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القاهرة - سامية سيد - الدورة السادسة من "إيجبس 2023" تناقش آليات التحول في مجال الطاقة وإعادة تشكيل الأسواق العالمية

يستهدف معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" خلال نسخته السادسة لعام 2023 والمُقرر إقامته خلال الفترة 13 إلى 15 فبراير 2023، مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية.



مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2023

وتشمل أجندة "إيجبس 2023" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، جدول أعمال موسع عبر مؤتمراته الخمسة، والتي تغطي بشكل مركّز المحاور الاستراتيجية، والفنية، والتمويل والاستثمار، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة.

وتضم هذه المؤتمرات أكثر من 65 حلقة نقاشية، كما تجمع نحو 2000 مفوض، وأكثر من 260 متحدث للمشاركة في الحوار، وعرض الحلول والاستراتيجيات التي ستعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.

يضم المؤتمر الاستراتيجي- المؤتمر الأول- والذي ينعقد على مدار يومين مجموعة كبيرة من الوزراء وكبار المسئولين والمدراء التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة، وذلك لمشاركة الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا في إطار ثلاث ركائز أساسية وهي: الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية، وتحول وحلول الطاقة، والجيل القادم من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة، كما يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة.

وتشمل المناقشات التي يقودها الوزراء في المؤتمر الاستراتيجي مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون؛ ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين المهندس ظافر ملحم، وزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية والرئيس القادم لمنظمة أوبك 2023 غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وأمين عام منظمة "أوبك"هيثم الغيص، والأمين العامّ لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت، والمدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط الدكتورة هدى بن جنة علال، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي يونس علي جيدي، وزيرة البترول والطاقات بالسنغال صوفي جلاديما، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حقّار، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ورئيس شركة بكتل إنيرجي بول مارسدن.

هذا بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلي، والرئيس التنفيذي لشركة "وينترشال ديا" ماريو ميهرين، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكسنز" جان سينتيناك، والرئيس التنفيذي لشركة "أسبن تك" أنطونيو بيتري، والرئيس التنفيذي لشركة "ديسفا" ماريا ريتا جالي، والرئيس التنفيذي لشركة "سايبم" أليساندرو بوليتي، والرئيس التنفيذي لشركة "إنرجيان" ماثيوس ريجاس، والرئيس التنفيذي لشركة "كابريكورن إنرجي" سيمون طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ميثانيكس" ريتش سومنر، الرئيس التنفيذي لشركة "هيلينيك بتروليوم" أندرياس شياميشيس، والرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب" دكتور كورد لاندسمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة "كويت إنرجي" سونج يو، ونائب رئيس شركة "أكسون موبيل" للبحث والاستكشاف جون أرديل.

من جهة أخرى ستجمع فعّاليات مؤتمر التمويل والاستثمار في الطاقة -المؤتمر الثاني- المستثمرين العالميين، وقادة الصناعة، والخبراء الماليين والاقتصاديين، لتحفيز نمو الصناعة والتحول، إذ سيقوم المتحدثون بفحص نماذج الشراكة التطلعية للمشهد الجديد للاستثمار في الطاقة، سعيًا لتحقيق التوازن بين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبين أمن الطاقة وهدف الوصول إلى الانبعاثات الصفرية، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسواق الاستثمار في النفط والغاز.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر؛ رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط MEDREG عبد اللطيف برضاش، والرئيس التنفيذي ورئيس وحدة أعمال الاستكشاف والإنتاج في "هيلينك بيتروليم أبستريم" أناستاسيوس فلاسوبولوس، والمدير المالي بشركة "دراجون أويل" أحمد علي بن عبود، والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية سامح شنودة، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لمجموعة "السويدي إلكتريك" شريف الزيني، والمدير العام لمؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية - منظمة منتجى البترول الأفارقة (الأبو) زكريا دوسو، ومدير قطاع الاستكشافات والابتكارات البحثية بمؤسسة ANPM ماتيوس دا كوستا.

فيما يستضيف مؤتمر المساواة في الطاقة- المؤتمر الثالث- يومًا كاملاً من الجلسات الهادفة إلى توضيح مفاهيم القوى العاملة، ومستقبل أماكن العمل، والدفاع عن المساواة والتنوع والشمول فيها، وذلك بوجود متخصصين في إدارة التغيير التنظيمي والشمول والتنوع لقيادة الحوار حول كيفية إنشاء أماكن عمل وقوى عاملة تتسم بالمساواة والتنوع والشمول في المستقبل تنجح في تقديم نماذج أعمال مستدامة منخفضة الكربون.

وتشمل قائمة المتحدثين: مدير الموارد البشرية بمؤسسة "تيسين كروب" والتر شون، ورئيس قطاع الاستدامة بشركة "السويدي إلكتريك" منال حسن، ومدير مجموعة سياسات الطاقة والشؤون الدولية بشركة "هيلينيك بتروليوم" ليانا غوتا، ونائب الرئيس التنفيذي للأفراد والاتصالات والتحول بشركة "بيكر هيوز" ديانا جونز، ونائب الرئيس الأول لشركة "وورلي" عمرو العبيدي، ونائب الرئيس للموارد البشرية لشركة "أباتشي" براندي جونز، ورئيس حلول الأتمتة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "إيمرسون" فيديا رامناث، ونائب الرئيس لقطاع الجودة وإرضاء العميل بشركة "شنايدر إلكتريك" منال مسيحة.

ومع التركيز المتزايد والمستمر على الاستدامة، يستضيف إيجبس 2023 مؤتمر الاستدامة في الطاقة -المؤتمر الرابع- بأجندة محددة لمعالجة تصاعد المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطبيق معايير الصحة والسلامة بالعمل.

ويجمع المؤتمر بين قادة الطاقة على المستوى العالمي، وخبراء الاستدامة والصحة والسلامة والبيئة، لاستكشاف كيفية قيام مشغلي النفط والغاز بدمج ممارسات الاستدامة في نماذج أعمالهم، وأماكن العمل الخاصة بهم ضماناً لتحقيقهم تأثير إيجابي على المستوى العالمي، وعلى موظفيهم، والمجتمعات التي يعملون بها.

وتشمل قائمة المتحدثين بمؤتمر الاستدامة: كبير مسؤولي الاستدامة بشركة "بيكر هيوز" أليسون بوك، ونائب رئيس قطاع البيئة والصحة والسلامة بشركة "أباتشي" جيسيكا جاكسون، والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "كابريكورن إنرجي" بول مايلاند، ونائب الرئيس الأول للمجموعة - قطاع التنقيب والإنتاج والتكرير والغاز الطبيعي المسال بشركة "وورلي" Worley جيم لينتون، ونائب الرئيس لقطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشركة " توتال إنرجي" ليلى تشيمان- تشليمبا.

وفي سياق متصل، ينطلق مؤتمر إيجبس الفني -المؤتمر الخامس- في ضوء دعوة عالمية للأوراق البحثية تشمل 19 فئة فنية، ومراجعة شاملة من مرحلتين تقوم بها اللجنة الفنية، والتي تحتوي على أكثر من 80 متخصص في الصناعة، كما يشهد المؤتمر الفني مشاركة أكثر من 180 خبيرًا تقنيًا في مناقشات بنحو 45 جلسة، لتقديم رؤى حول أحدث أساليب التميز التقني في جميع أنحاء العالم.

ومن المُقرر أن يختتم معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2023" فعالياته بإقامة حفلان لتوزيع الجوائز، حيث اختارت لجنة التحكيم 30 متأهلاً للتصفيات النهائية من خلال عملية تقييم من مرحلتين، وذلك بعد حصولها على مزيج استثنائي من الطلبات العالمية والإقليمية عبر 8 فئات.

واحتفالًا بالفائزين والمرشحين للتصفيات النهائية، سيُقام حفل توزيع جوائز الاستدامة في الطاقة يوم الثلاثاء 14 فبراير، وحفل توزيع جوائز المساواة في الطاقة يوم الأربعاء 15 فبراير 2023.