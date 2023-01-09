شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 9-1-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 28.77 جنيه للشراء، و28.98 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 28.88 جنيه للشراء، و29.12 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 28.72 جنيه للشراء، و28.83 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى28.72 جنيه للشراء.

28.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى28.77 جنيه للشراء.

28.98 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 28.77 جنيه للشراء. 28.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية28.88 جنيه للشراء.

29.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة28.88 جنيه للشراء.

29.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib28.82 جنيه للشراء.

29.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى28.94 جنيه للشراء.

29.11 جنيه للبيع.