شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة الأجور والمرتبات لا تفرض أى ضرائب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات "pay roll" لا تقوم بفرض أي ضرائب جديدة، ولكن هذه المنظومة تعمل على توحيد احتساب تلك الضريبة على مستوى كافة موظفي الدولة العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لأحكامه وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في القوانين المختلفة، موضحًا أنه هذه المنظومة تسهم في تطبيق القانون الضريبي بشكل صحيح على كافة الدخول المحققة للعاملين بالدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الضريبية وتحمل الجميع بعبء الضريبة التي يقرها القانون الضريبي للمساهمة في دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

وأوضح مختار توفيق أن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، وتهدف إلى توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر بما في ذلك القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، وتعزيز الإلتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات.

كما تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، مضيفًا أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة، من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي، بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله، لافتًا إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية فى احتساب الضريبة المستقطعة يُقلل الهدر الضريبي، ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أنه بدء التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر الجارى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، كما أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.