شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 16139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 19601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6665 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4394 نقطة.