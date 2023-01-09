شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: الملاحة بالقناة منتظمة وتعاملنا باحتراف مع عطل السفينة GLORY والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
يبلغ طول السفينة 225 متر، وعرضها 32متر، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.
وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، بمشيئة الله، عبور 51 سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 25 سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر 26 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.