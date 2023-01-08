شكرا لقرائتكم خبر 13 مزادا لتصفية 130 أصلا عقاريا ومنقولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 13 مزادا علنيا تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 130 عقارا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبان، وتبدأ المزادات بمزاد فرص الخير الالكتروني المقام على 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد الزمرد الحضوري المقام على 24 عقارا في محافظة جدة، ومزاد وصال الالكتروني المقام على 6 عقارات بالعاصمة الرياض، ومزاد كنز الجنوب الالكتروني المقام على 11 عقارا في منطقتي عسير ومكة المكرمة، ومزاد نفائس تبوك الالكتروني المقام على 7 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مشارف تاروت الالكتروني المقام على 8 عقارات بجزيرة تاروت، ومزاد رسا العقاري الالكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد نسمات عنيزة الالكتروني المقام على 51 عقارا بمحافظة عنيزة، ومزاد الزمرد الالكتروني المقام على عقار بمحافظة خميس مشيط، ومزاد الزمرد الالكتروني المقام على 9 عقارات بمحافظة جدة، ويختتم إنفاذ المزادات العقارية بمزاد تلال الطائف الالكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة الطائف.

أما مزادات المنقولات فيشرف إنفاذ على مزادين حضوريين بمدينة الرياض؛ الأول يقام على محتويات مصنع ألمنيوم والثاني يقام على محتويات وآلات متخصصة لشركة تجهيز مطاعم.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.