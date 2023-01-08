شكرا لقرائتكم خبر العبيكان للزجاج تعتزم زيادة رأس المال عبر رسملة 80 مليونا من الأرباح المبقاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة العبيكان للزجاج زيادة رأس المال إلى 320 مليون عبر رسملة 80 مليونا من الأرباح المبقاة.

وأوضحت العبيكان للزجاج في بيان لها على تداول أن مجلس الإدارة رفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 320 مليون ريال تمثل 33.33%، عن طريق رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم. وذكرت أن عدد الأسهم قبل الزيادة 2.4 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 3.2 ملايين سهم، مشيرة إلى رفع رأس المال يهدف إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمرارا لسياسة الشركة المتبعة. وأفادت أن تاريخ الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقا بعد الحصول على الموافقات النظامية) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة. وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ولفتت الشركة إلى أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة، ووفقا للقوائم المالية للشركة كما في 30 سبتمبر 2022.

توصية بزيادة رأسمال العبيكان للزجاج:

