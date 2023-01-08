173 ألف عملية فحص لأنشطة النقل.. ومكة الأعلى في المخالفات

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وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، نتج عن الجولات الرقابية 172 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 170 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و438 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,520 زيارة.كما نفذت الفرق الرقابية 1,546 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 21 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 13 ألف مخالفات، بينما سجلت الفرق 40 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال ديسمبر 90% بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - «منشآت»، وأخيرا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - «أفراد».
وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر ديسمبر، حيث بلغت 13.7 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 10 آلاف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 4 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,709 مخالفات.
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